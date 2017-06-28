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Fıstık ağaçlarının kesildiği iddiası

Siirt'te bir üretici, bahçesindeki 40 yıllık 13 fıstık ağacının kesildiği iddiasıyla polise başvurdu

Fıstık ağaçlarının kesildiği iddiası

 Siirt'te bir çiftçi, bahçesindeki fıstık ağaçlarının kendisinden habersiz kesildiğini öne sürdü.

Alınan bilgiye göre, 20 yıldır fıstık üretimi yapan 6 çocuk babası Mehmet Nedim Yürek, Tillo ilçesi yakınlarındaki fıstık bahçesindeki 13 yetişkin fıstık ağacının kesildiğini gördü.
Yürek'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Mehmet Nedim Yürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır fıstıkla uğraşarak geçimini sağladığını, ilk defa ağaçlarına zarar verildiğini söyledi.

Ramazan ayında bahçesine gittiğinde 6 ağacının kesildiğini fark ettiğini anlatan Yürek, "Arefe günü de 7 ağacımı daha kestiler. Bunu kim ye kimlerin yaptığı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Hiç kimseyle de sorunum yok. Bunu neden yaptıklarına aklım ermiyor." dedi.

Fıstık üretimi dışında geçimini sağlayacak hiçbir imkanının olmadığını dile getiren Yürek, emeğin bu şekilde heba edilmesinin kendisini üzdüğünü kaydetti.

Yürek, fıstık ağacının kolay yetişen bir ağaç olmadığını, emeğinin baltalandığını belirterek, "40 yıllık ağaçlar milli bir servetidir. Allah onları ıslah etsin. Bir daha böyle yaparlarsa bırakacağım bu işi. Kesilen ağaçlar 10 senede kendini toparlayamaz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #fıstık #ağaç
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