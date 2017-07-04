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Fransızca öğretmen Zeynep Bayramoğlu'nun Cihangir'de sır ölümü

Cihangir'da Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu (48) apartman boşluğunda ölü bulundu.

Fransızca öğretmen Zeynep Bayramoğlu'nun Cihangir'de sır ölümü
Cihangir'da Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu (48) apartman boşluğunda ölü bulundu.

Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu Coşkun apartman boşluğunda ölü bulundu. Çoşkun'un ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu öğrenildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri, apartman boşluğundan gelen gürültü üzerine camlara koştu. Apartman boşluğunda hareketsiz yatan Zeynep Bayramoğlu Coşkun'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 




"ZEYNEBİM, CANIM" DİYE FERYAT ETTİ

Fransızca özel ders veren Zeynep Bayramoğlu Coşkun'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Acı haberi alan Gürkan Coşkun "Zeynebim, canım" diye feryat ederek olay yerine geldi. 

POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #sır ölüm #Zeynep Bayramoğlu #cihangir
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