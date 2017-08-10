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Furkan'ı yarın 10 yaşındaki çocuğun rüyasına göre arayacaklar

15 Temmuz'da Arnavutköy sahilinde akıntıya kapılan Furkan Yıldırım'a arama çalışmalarına anne ve babası da refakat etti. Yarın 10 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine Karaburun’da arama yapılacak

Furkan'ı yarın 10 yaşındaki çocuğun rüyasına göre arayacaklar

İstanbul Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını anne ve babası da olay yerinde izledi.

Karaburun açıklarında çocuklarını arayan baba Memduh Yıldırım ve anne Kezban Yıldırım, 26 gündür sonuç alamayınca çalışmaların devam ettiği Arnavutköy Akıntı Burnu’na geldi.

Baba Memduh Yıldırım, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Günlerdir aramalar devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir talebimiz olmuştu. O talebimiz yerine getirildi ve askeri gemilerle aramalar yapılıyor. Devletimizin yanımızda olmasından mutluyuz. Ancak hala bir sonuç alınamadı. Oğlumun mahalleden bir arkadaşı rüyasında Furkan’ı görmüş. Rüyasında oğlum Karaburun’da iki kayanın arasına sıkışmış ve yardım çığlığı atıyormuş. Biz de bunun üzerine oraya gittik. Ancak bir şey bulamadık. Yetkililere arama yapılması için talepte bulunduk.” diye konuştu.

"Arkadaşı oğlumu rüyasında görmüş"

Anne Kezban Yıldırım ise her geçen günün kendileri için daha da zorlaştığını ve kendisiyle birlikte yüzen arkadaşlarından birinin oğlu Furkan'ı 3-4 gün arka arkaya rüyasında görerek Karaburun dolaylarında bulunduğunu söylemesi üzerine aramaların bu bölgede de yapıldığını söyledi.

Umutlarını hala koruduğunu ve oğlu Furkan'ın canlı bulunmasını çok istediğini belirten acılı anne Kezban Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık oğlumun ya ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Her gün buraya gelip oğlumu bekliyorum. Evde adeta duramıyorum. Oğlum eğer hayatta değilse bile bir mezarı olsun istiyorum. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın.”

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2017 tarihinde Furkan Yıldırım isimli bir vatandaşın İstanbul Boğazı Arnavutköy Akıntı Burnu mevkisinde denizde kaybolması nedeniyle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan talep neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca söz konusu şahsı arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Bu kapsamda, sualtı görüntüleme ve sonar ile tespit imkânına sahip ROV cihazı ve dalgıç personel bulunan TCG AĞ-5 08 ve 10 Ağustos'ta görevlendirilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #furkan yıldırım #arnavutköy #istanbul
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