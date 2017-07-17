Ünlü oyuncu Gulsen Tuncer ve eşi yönetmen Engin Ayça, son günlerde evlerinin hemen yanıbaşında başlayan bir inşaat nedeniyle zor günler geçiriyor. İstanbul Beyoğlu'nda, üstelik Türkiye'nin en önemli kültür varlıklarından biri olan Galata Kulesi'nin neredeyse dibinde başlayan çalışmalar nedeniyle, çiftin ikamet ettiği binada hasar oluştu. Can ve mal güvenliklerinin olmadığını belirten Tuncer ve Ayça, inşaatın kuleye de zarar verme olasılığından dolayı endişeli.

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Endişeliler, çünkü oturdukları ev her an çökebilir.



Tiyatro sanatçısı Gulsen Tuncer ve yönetmen Engin Ayça, 25 yıldır Galata Kulesi'nin hemen yanıbaşında bulunan işte bu apartmanda ikamet ediyor.



Ancak, 3 hafta önce evlerinin hemen bitişiğinde başlayan inşaat nedeniyle zor günler geçiriyorlar. Hem inşaatın bitmek tükenmek bilmeyen görüntüsü, hem de çalışmalardan dolayı duvarda oluşan çatlaklardan dolayı şikayetçiler.



2'nci derece SİT olan yapıdaki çatlakların nedeni, iş makinesinin zemindeki taşları kırarken oluşturduğu titreşimler.



Ünlü çift bugüne kadar başvurmadığı kurum kalmadı. Ancak henüz hiçbirinden bir yanıt yok.



Çift sonuç alana kadar mücadele etmekte kararlı.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Şengül Derin

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