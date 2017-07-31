Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı davasında tahliye kararına itiraz

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞID üyelerinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tahliye edilen 19 sanıkla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı davasında tahliye kararına itiraz

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞID üyelerinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu

saldırıyla ilgili davada tahliye edilen 19 sanıkla ilgili bir üst mahkemeye itirazedildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geçen hafta ara kararın açıklandığı duruşmada, aralarında polisin operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan

örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tahliyelerle ilgili bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunuldu.

"Canlı bombaya rahmet" dileyen avukat hakkında suç duyurusu

Öte yandan, mahkeme heyeti, bombalı saldırıyı gerçekleştiren İsmail Güneş için rahmet dileyen avukat Orhan Şahin hakkında Gaziantep Cumhuriyet

Başsavcılığına "suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

60'ı tutuklu 110 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıkların avukatlarından Şahin, ara kararın açıklandığı geçen hafta görülen duruşmada, "1 Mayıs'ta

Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, canlı bomba olarak tabir edilen kişiye ise Allah'tan rahmet diliyorum.

'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz." şeklinde savunma yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #ışid #saldırı #tahliye #itiraz #emniyet müdürü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankara'nın göbeğinde korkunç kaza
Sonraki Haber
Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.