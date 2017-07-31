Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞID üyelerinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tahliye edilen 19 sanıkla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞID üyelerinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu



saldırıyla ilgili davada tahliye edilen 19 sanıkla ilgili bir üst mahkemeye itirazedildi.



8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geçen hafta ara kararın açıklandığı duruşmada, aralarında polisin operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan



örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.



Cumhuriyet Başsavcılığınca, tahliyelerle ilgili bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunuldu.



"Canlı bombaya rahmet" dileyen avukat hakkında suç duyurusu



Öte yandan, mahkeme heyeti, bombalı saldırıyı gerçekleştiren İsmail Güneş için rahmet dileyen avukat Orhan Şahin hakkında Gaziantep Cumhuriyet



Başsavcılığına "suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



60'ı tutuklu 110 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıkların avukatlarından Şahin, ara kararın açıklandığı geçen hafta görülen duruşmada, "1 Mayıs'ta



Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, canlı bomba olarak tabir edilen kişiye ise Allah'tan rahmet diliyorum.



'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz." şeklinde savunma yapmıştı.