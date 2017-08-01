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Gaziantep'in 40 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

GASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu hattındaki 40 yıllık beton borular yeni nesil çelik borularla değiştiriliyor.

Gaziantep'in 40 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından kentin içme suyu hattındaki 40 yıllık beton borular yeni nesil çelik borularla yenileniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASKİ pompa-3 istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kentin su ihtiyacının yüzde 5'ini

kendi kaynaklarından, yüzde 95'ini ise başka bir şehirden karşıladıklarını belirtti.

Kartalkaya Barajı’ndan gelen su hattının çok eskidiğini ve kayıp kaçak oranlarının yüzde 40’lara çıktığını vurgulayan Şahin, su kayıplarını dünya

ortalaması olan yüzde 30'un altına indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şahin, bu çerçevede Düzbağ Projesi'ni hayata geçirdiklerini ve içme suyu hatlarındaki eski beton boruları yeni nesil çelik borularla değiştirmeye başladıklarını anlatarak, 12 kilometrelik Kartalkaya içme suyu hattının değiştirildiğini ve 3 gün önce kente su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

Projede görev alan mühendis ve işçilere teşekkür eden Şahin, su kesintilerinde halkın yaşadığı rahatsızlığı bir kadın olarak çok iyi bildiğini anlattı.

Melen'den sonra en büyük proje

Düzbağ Projesi’nin, İstanbul Melen Projesi’nden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci içme suyu projesi olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Olmayan suyu bir de yolda kaçırıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Pahalı suyu daha da pahalı hale getiriyoruz. Bu 12 kilometrelik hattı hızlı bir

şekilde değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştirirken de en kalitelisini, en iyisini ve en sağlıklısını, dünyadaki en iyi sistemi yapıyoruz. Çalışmalarımızı

2019'dan önce tamamlayacağız. 2019'da halkımıza daha sağlıklı ve daha kaliteli suyu, yüzde 25 daha ucuza sunacağız."

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de yaklaşık 3,5 ayda 12 kilometre yeni boru hattı döşediklerini ve bunu, söyledikleri zamandan daha kısa bir

sürede yaptıklarını kaydetti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #GASKİ #İÇME SU
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