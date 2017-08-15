Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm hasadı başladı. 50 bin dekar alandan bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici de yıllardır, kilosu 1 liraya alıcı bulan üzümün artık değer kazanmasını istiyor.

Üzüm taneleri salkımını doldurdu, salkım salkım üzümler de kasaları...



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallesinde üzüm hasadı başladı.



Sıcak hava nedeniyle üzümler şafak vakti toplanıyor.



'Kardinal', 'Çekirdeksiz', 'Hatun Parmağı' ve 'Antep Karası' çeşidindeki üzümler tek tek toplanıp, kasalara konuyor. Araçlara taşınan üzümler, iç piyasaya ve yoğun olarak da ihracata gönderiliyor.



Üzüm ambarı ilçede, 50 bin dekarda bağcılık yapılıyor. Bu yıl rekoltenin 100 bin ton olması bekleniyor.



Üzümün kilosu şuan 1 liraya satılıyor. Ancak üreticilere göre yıllardır değişmeyen bu fiyat girdi maliyetlerini bile karşılamıyor.



Üzüm üreticisi, ürününün değer kazanmasını istiyor.





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