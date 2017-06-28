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Gaziantep'te 57 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta 57 kilo 940 gram kubar esrar bulundu.

Gaziantep'te 57 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta 57 kilo 940 gram kubar esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliğine bağlı ekiplerce yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araçta yapılan aramda, 57 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.B, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #polis #Kubar Esrar #gözaltı #gaziantep #emniyet
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