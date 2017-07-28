Aydınlar Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısında saat 12.45'de yangın çıktı.
Nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede tüm bölümlerini sardığı fabrikadan yoğun duman yükselmeye başladı.
Kentin her yerinden görülen dumanların çıktığı fabrikadaki yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürmek için çalışmasını sürdürdüğü fabrika çevresinde polis ekipleri de önlem aldı.
GAZİANTEP'te bakliyat işleme ve paketleme fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikadan yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü.
Aydınlar Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısında saat 12.45'de yangın çıktı.
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