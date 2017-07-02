Yavuzeli ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini, kayınpederine ait av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü.



Alınan bilgiye göre, A.Y. (26) ziyaret için geldikleri kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ş.Y'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde, eşi G.Y (20) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, duvarda asılı bulunan kayınpederine ait ruhsatsız av tüfeğiyle eşi G.Y'yi vurdu.



Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kadın kurtarılamadı.



Olay sonrası kaçan A.Y. aranıyor.

