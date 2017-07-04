Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir kişi, ensesi ve sırtından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Onat Kutlar Mahallesi'nde yol kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ensesi ve sırtında kurşun izi bulunan cesedin, Recep Çınar'a (37) ait olduğunu belirledi.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çınar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.