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Gaziantep'te emekli polisin öldürülmesi

Emekli polis memurunun kendi tabancasıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te emekli polisin öldürülmesi

Gaziantep'te emekli polis memurunun 3 ay önce kendi tabancasıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, emekli polis memuru Abdullah Birelli'nin (49) 27 Mart'ta Yamaçtepe Mahallesi'ndeki boş arazide tabancayla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Eşkali belirlenen zanlıların kent merkezindeki adreslerine düzenlenen operasyonda Mehmet F, Mehmet K. ve Osman C. yakalandı.

Şüphelilerden birinin evinde maktule ait suç aleti tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'ndeki boş arazide 27 Mart'ta emekli polis memuru Abdullah Birelli'nin cesedi bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #emekli polis memuru #cinayet
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