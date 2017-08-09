GAZİANTEP'te, kavga ettiği ve otomobille kaçanları takip edenlerin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak'a isabet etti. Saldırıda Kızılırmak yaralanırken yanındaki çocuğuna siper olarak yaralanmasını engellemesi güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz renkli otomobille mahalleye gelen 4 kişi, yanlarına gelen siyah renkli plakası alınamayan bir otomobildeki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki av tüfeklerini alan 4 kişi, siyah otomobildeki kişilere ateş etmeye başladı. Siyah otomobilde bulunanların kaçmaya başlamasıyla, geldikleri otomobile binerek takip etmeye başlayan şüpheliler, tüfekle rastgele ateş açmaya devam etti. Bu sırada eşi ve çocuğuyla markete alışveriş yapmaya gelen Mehmet Kızılırmak, silah seslerini duyarak oğluna siper olurken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef oldu. Baş ve yüzünden yaralanan Kızılırmak, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Kızılırmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu olduğu ifade edildi.



Gelişmeler baba ile oğlunun alışverişe gitmek istediği marketin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, silah sesini duyan Kızılırmak'ın oğluna sarılarak siper olduğu, eşinin ise kaçarak markete sığındığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kameraları kayıtları doğrultusunda her iki otomobildeki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.