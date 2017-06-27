Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollamayı drone yardımıyla belirleyen polis, sürücülere hem ceza uyguladı hem de baklava ikram etti

Gaziantep'te, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollama yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen sürücülere para cezası verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında drone ile denetim yaptı.



Polis ekibi tarafından havalandırılan ve yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bölgeden anlık görüntü aktaran drone yardımıyla hatalı sollama yapan sürücüler belirlendi.



Uygulama noktasında durdurulan sürücülerin bayramı polis ekipleri tarafından kutlandı. Araçtakilere bayram dolayısıyla görevlilerce baklava ikram edildi. Polis memuru ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından hatalı sollama yapan sürücülere 206 lira para cezası uyguladı.



Yaklaşık 10 dakika süren "drone"lu uygulamada, 7 aracın hatalı sollama yaptığı tespit edildi.