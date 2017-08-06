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Gaziantep'te otogarda mühimmat bulundu

Gaziantep'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çöp kutusunda mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te otogarda mühimmat bulundu

Gaziantep'te, çöp kutusunda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular çöp kovasının içinde askeri malzeme görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri otogara giriş ve çıkışları kapatarak çevre güvenliği aldı.

Bomba imha uzmanları tarafından açılan poşette, bomba atar tüfeğine ait mühimmat, roket mermisi motoru ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, otogarın güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.



Olay yerindeki incelemeni ardından otogara giriş çıkışlar yeniden açıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çöp kutusu #mühimmat #Şehirlerarası Otobüs Terminali #gaziantep
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