Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.







İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren taksi durağına giden İbrahim K. oğluna uyuşturucu verdiği gerekçesiyle burada çalışan şoförlerden Cemal G. ile tartıştı.







Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine pompalı tüfek ve silahla ateş etti. İbrahim K. ve Cemal G'nin yanı sıra durakta bulunan iki kişi daha yaralandı.







112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Kavganın, dün aynı yerde bulunan bir iş yerine patlayıcı atılmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.