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Gaziantep'te Suriye Türk Gerginliği

GAZİANTEP'te, Suriyeli ve Türk iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 3 Türk vatandaşı yaralandı. Kavga sonrası mahalleli tepki gösterirken, Suriyeli aile tahliye edildi.

Gaziantep'te Suriye Türk Gerginliği

Olay, gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Türk ve Suriye uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin de katılımıyla kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada kardeş oldukları belirtilen 3 Türk vatandaşı bıçakla ve tartaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kavga sırasında iki işyeri ile Suriyelilere ait 27 SAC 456 plakalı otomobil de zarar gördü.

Kavganın ardından toplanan mahalleli, Suriyelilere tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan polis, kalabalığı sakinleştirip evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kavgaya karışan Suriyeli aile, gerginliğin büyümemesi için başka bir yere götürürken, zarar gören otomobil de otoparka çekildi. 

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #suriye
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