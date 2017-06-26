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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Kökmen idaresindeki 63 PE 246 plakalı otomobil, eski Gaziantep-Nizip karayolunun 2'nci kilometresinde, Mesut Yılmaz'ın kullandığı 27 AAT 53 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kökmen'in kızı Hafiza Kökmen (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Kökmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #Ölü #gaziantep
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