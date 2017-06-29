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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmaz idaresindeki 27 DP 972 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunun 11'inci kilometresinde, önce refüje ardından karşı yönden gelen Serkan Arpa'nın kullandığı 02 HS 472 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobildeki Kadir (45) ve kardeşi Elif Yılmaz (38), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Seydi Vakkas (68) ve Hatun Arpa (67), Safiye Erdoğan (70), Canan (12), Sıla (14) ve Arzu Emre (40), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Gaziantep-Adıyaman karayolu #gaziantep
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