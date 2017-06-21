3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazısında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erdal Baykal idaresindeki 27 R 3503 plakalı otomobil, Karacaahmet Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Mustafa Demir yönetimindeki 27 EK 684 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan hafif ticari araç ise Onur Mantar yönetimindeki 27 BGV 40 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Kazada yaralanan şoför Baykal ve otomobilde bulunan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapalı olan cadde, trafik ve itfaiye ekiplerin çalışması sonucu açıldı.