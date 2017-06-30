456 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 456 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda Çukur Mahallesi'ndeki bir iş yerine narkotik köpeği "Badi"nin de katıldığı operasyon düzenlendi.



Operasyonda yapılan aramalarda 6 kilogram ağırlığında 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgisi olduğu tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu .A. ve İ.H'yi gözaltına alan ekipler, yapılan sorgu neticesinde Deniz Mahallesi'nde bulunan bir depoda 76 kilogram ağırlığında 421 bin uyuşturucu hap daha buldu.



Gözaltındaki zanlıların işlemleri sürüyor.