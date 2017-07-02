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Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muzaffer Şahin yönetimindeki 27 K 5011 plakalı yolcu minibüsü, İslahiye-Hatay karayolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Hüseyin Keşikçe'nin (28) kullandığı 31 KE 215 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Melike Daşkın (15), Sıdıka Işık (15), Elifnur Şahan (2), Yaşar Yılmaz (17) ve Ezgi Gül Demir (16) ile minibüsteki yolculardan Sabahat Çoban (24), 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolcu minibüsü #trafik kazası #otomobil #gaziantep #7 yaralı
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