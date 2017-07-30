GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

Kaza, buün öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 45 yaşındaki Mustafa Köşeli yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, iddiaya göre Ökkeş Baba türbesi kavşağına kontrolsüz girince, peşinden gelen 27 R 2327, 19 NB 844, 27 BL 190 ve 63 B 6205 araçlar birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Mustafa Köşeli, Ramazan Eren, Yaşar Boyraz, Yaşar Özdemir ve Şıh Mehmet Parlak ile araçlarınrda bulunan Feride Özdemir, Sultan Özdemir, Davut Yalçın, Fatma Boyraz, Hatice Eren, Gülsüm Ela Boyraz, Ayşe Yalçın, Buket Boyraz, Ayşe Çelik ve Zeynep Parlak yaralandı. 15 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.