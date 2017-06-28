Kazada yaralanan baba ile oğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'te aydınlatma direğine çarpan araçta yaralanan baba ve oğullarından biri hastanedeki yaşam mücadalesini kaybetti.



Ramazan Bayramı'nın birinci günü Mehmet Şerif Osanmaz idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü ile oğlu Ergün Osanmaz, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralı Emirhan Osanmaz'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Baba ve oğlunun cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.



Gaziantep'te 25 Haziran'da Mehmet Şerif Osanmaz'ın kullandığı otomobil, Burç Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazada, sürücünün eşi Sevgi Gül Osanmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Şerif Osanmaz ve oğulları Emirhan ve Ergün yaralanmıştı.