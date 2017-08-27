Gastronomi başkenti Gaziantep'te kadınlar kendi ekmeklerini kendileri yapıyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren kadınlar, imece usulü yufka ekmek yapmaya başladı. İşte İslahiyeli kadınların bayram telaşı.

Kollar sıvandı, hamurlar yoğuruldu. Gaziantepli kadınlar bayramda taze ekmek yemek için toplandı.



İslahiye ilçesinde kadınlar her bayram öncesi imece usulü ile yufka ekmek yapıyor.



Aynı mahallede oturan komşular, bayram öncesi sac üzerinde açtıkları yufkaları pişiriyor.



Pişirildikten sonra üst üste istiflenen ve dayanıklı olan yufka ekmekler uzun süre bayatlamadan kalabiliyor.



Yufka ekmek yemekten kısa süre önce su ile yumuşatılarak sofralara getiriliyor.





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