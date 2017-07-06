Gaziantep’te Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında F-4 savaş uçakları sergileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterden düşürdüğü 2 uçak, yurttaşların ilgisi büyük.

Bir zamanlar vatan savunmasında göklerin kartalları, şimdilerde ise gönüllerin kahramanları…



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterden düşen 2 adet F-4 tipi savaş uçağı, Gaziantep’te parklarda sergileniyor.



Uçaklardan birine Antep savunmasının önemli isimlerinden Kuvayı Milliye önderlerinden ‘Şehit Şahinbey’, diğerine ise Antep’i düşmana dar eden ‘Şehit Karayılan’ın adı verildi.



Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında heybetiyle sergilenen savaş uçaklarına, yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Yurttaşlar önde savaş uçakları hakkındaki bilgilendirmeyi okuyor ardından hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilgiden oldukça memnun.





ulusal.com.tr