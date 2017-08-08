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Gazinoya silahlı baskın: 1 ölü

MERSİN'in Mut İlçesi'nde 48 yaşındaki Mustafa G., av tüfeğiyle bastığı gazinoda işyeri sahibi 65 yaşındaki Hüseyin Sarı'yı öldürürken çalışan 2 yabancı uyruklu kadını da yaraladı.

Gazinoya silahlı baskın: 1 ölü

Ortaköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Sarı'ya ait eğlence yerine 07 GMA 79 plakalı hafif ticari aracıyla gelen Mustafa Gül, iddiaya göre gazinoda çalışan bir kadını zorla dışarıya çıkarmak istedi.

Buna karşı çıkan Hüseyin Sarı'ya yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak öldüren Mustafa G., işyerinde çalıştıkları öne sürülen yabancı uyruklu Gulmira M. ve Melıka N.'yi de yaraladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başka bir araçla olay yerinden kaçan Mustafa G., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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