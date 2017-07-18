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Gebze'de kentsel dönüşüm isyanı

Kentsel dönüşüm Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olaylara neden oldu. Kirazpınar Mahallesi'ndeki 26 evin yıkımına vatandaşlar direnince, polis müdahale etti. 16 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de kentsel dönüşüm isyanı

Evlerini yıktırmamak için direndiler. Olaylar yatışmayınca polis müdahele etti. 3 kişi hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Kentsel Dönüşüm kapsamında 26 ev için yıkım kararı verildi. Kirazpınar Mahalle sakinleri bu karara itiraz etti.

Bölgede toplu konut projesi için vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri istendi.

Zabıta, polis ve jandarma ekipleri bölgede yıkım öncesi önlem aldı. İş makineleri gelirken, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. 

Mahalle halkı yıkıma itiraz etti, iş makinelerine direndi. 

Olaylar çıktı.  16 kişi gözaltına alındı. 3 vatandaş ise hafif yaralandı.

Uzun sürenin ardından iş makineleri ala girdi. Vatandaşlar da eşyalarını evden çıkardı.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #gebze #kentsel dönüşüm #isyan #kocaeli #kirazpınar mahallesi #müdahale #gözaltı
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