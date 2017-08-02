Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.



Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

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