Gece başlayan yağış trafiği felç etti

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı. Trafik sabah saatlerinde felç oldu.



Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları yaşandı.



Kazalar nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak kaydedildi.



Kenti etkisi altına alan yağış akşam saatlerine kadar devam edecek.



Sağanak, Muğla'nın Bodrum ilçesini de vurdu. Kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi.



Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

ulusal.com.tr