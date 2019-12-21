Geleceğin kimyagerleri 250 bin liralık ciro elde etti.

Temizlik malzemesi ürettiler, o malzemlerden okulun döner semayesine tam 250 bin lira kazandırdılar.

Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, temizlik malzemesi üretmeye başladı.

Öğrenciler bir yandan meslek öğrendi bir yandan da okulun döner semayesine büyük katkı sağladı.

Öğrenciler günlük 4 ton üretim yapma kapasitesine sahip. Ürettikleri temizlik malzemelerini kent genelindeki kurumlara da göndermek istiyorlar.

Bölümde elde edilen kazançla 110 öğrenciye de destek sağlanıyor.

ulusal.com.tr