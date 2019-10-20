Geleceğin yıldızları 2. oldu

Onlar yüreklerimizin şampiyonu, Şırnak UYAFA Takımı.



İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci oldular.



Grubu 5'te 5 galibiyetle tamamlayan Şırnaklı gençler şampiyonluk maçında Polonya ile karşılaştı. Geleceğin yıldızları penaltılarda birinciliği kaybetti.



Kaybetseler bile azimleri ile övgü toplayan Şırnaklı gençler alkışlarla ikincilik kupasını kaldırdı.



Şırnak UYAFA Takımı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.



Oyuncuların aileleri, çocuklarına sarıldığı sırada duygu dolu anlar yaşadı.



Genç yetenekler, ikincilik kupasını geçen hayatını kaybeden takım arkadaşları Hamza Avil'in babası Ayhan Avil'e verdi.

ulusal.com.tr