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Gelecek hafta başından itibaren...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başında; yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Gelecek hafta başından itibaren...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli yağışlar için ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilirken, meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahminiyle ilgili açıklaması şöyle: 

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin, 17.07.2017 Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 17.07.2017 Pazartesi günü Marmara'nın batısında, Salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde Pazartesi ve Salı günleri mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (Poyraz) kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor"


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroji
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