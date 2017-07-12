Bursa'nın İznik ilçesinde deyim yerinde ise "kız almak" hiç de kolay değil. Yüzyıllardan beri süren ve "damat işkencesi" adı verilen gelenek kapsamında damata yapılan şakalar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Bursa'nın İznik ilçesinde yüzyıllardır süren gelenek damatları bir hayli terletiyor.



Burhan Çivi ve Pelin Güneş çifti de düğün törenleri öncesi bu geleneği bizzat yaşadı.



"Gelin alma merasimi" öncesinde damada arkadaşları şalvar giydirdi ve başına eşarp taktı. Damat Burhan Çivi'ye leğende çamaşır yıkatıldı.



Gelin arabası damada çektirildi. Kümesten horoz yakalatıldı.



Şakalar bu kadarlada kalmadı. Elleri arkadan balanan damat Çivi, önüne konulan yoğurt kasesi içine atılan parayı ağzıyla aradı.



İznik'te yaşayan her damat adayına düğün merasimi öncesinde bu şakalar yapılıyor. Çiftlerin düğünleri bu şakalarlada unutulmaz oluyor...



ulusal.com.tr

