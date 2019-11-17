Gelibolu'nun koşucu teyzesi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında atletizme başladı. Kababıyık, Gelibolu'da "koşucu teyze" olarak tanınıyor.

80 yaşına geldiğinde ise Kababıyık, 4 yılda 6 organizasyona katıldı. Makbule teyze bu yarışlardan 4 kupa ile ayrıldı.

Yaşına başına bakıp şaşıranlar oluyor. Koşerken onu izleyenler imreniyor. İlerleyen yaşına rağmen aslında bir çoğumuzdan çok daha genç Makbule Karabıyık.

Her sabah kalkıyor, güne sporla başlıyor. Ne olursa olsun antremanlarına ara vermiyor. Spor için her fırsatı değerlendiriyor.

Spordan vazgeçmeyeceğini, yeni kupalara hazırlandığını söyleyen Makbule Teyze'nin gençlere tavsiyesleri var.

ulusal.com.tr