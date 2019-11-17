Gelibolu'nun koşucu teyzesi
80 yaşındaki Makbule Kababıyık, yani Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" atletizm yarışmalarında 4 kupa kazandı. Daha çok kupa için daha çok çalışan Makbule Teyze, bakın genç nesillere ne tavsiye ediyor.
YURT 17.11.2019, 18:36
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında atletizme başladı. Kababıyık, Gelibolu'da "koşucu teyze" olarak tanınıyor.
80 yaşına geldiğinde ise Kababıyık, 4 yılda 6 organizasyona katıldı. Makbule teyze bu yarışlardan 4 kupa ile ayrıldı.
Yaşına başına bakıp şaşıranlar oluyor. Koşerken onu izleyenler imreniyor. İlerleyen yaşına rağmen aslında bir çoğumuzdan çok daha genç Makbule Karabıyık.
Her sabah kalkıyor, güne sporla başlıyor. Ne olursa olsun antremanlarına ara vermiyor. Spor için her fırsatı değerlendiriyor.
Spordan vazgeçmeyeceğini, yeni kupalara hazırlandığını söyleyen Makbule Teyze'nin gençlere tavsiyesleri var.
ulusal.com.tr
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