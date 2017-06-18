Dalgıçlar tarafından su altı sörvey çalışmaları süren gemi bu işlemin tamamlanmasının ardından normal seyrine devam edecek

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Sokak Ağzı plajında karaya oturan Türk bayraklı kuru yük gemisi, bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.



Alınan bilgiye göre, Sokak Ağzı mevkisindeki plajda karaya oturan ve yardım talebinde bulunmayan gemi daha sonra kendi imkanlarıyla kurtulmak için çalışma başlattı.

Plaja 15 metre uzaklıkta bulunan 88 metre uzunluğundaki İrem Kaan isimli gemi bir süre sonra karaya oturduğu yerden çıktı.

Gemi, Sivrice koyu açıklarında su altı sörvey işlemleri için beklemeye geçti.

Dalgıçlar tarafından inceleme çalışmaları süren geminin bu işlemin tamamlanmasının ardından normal seyrine devam edeceği öğrenildi.

İzmir'in Nemrut Limanı'ndan İzmit Limanı'na giden 88 metre uzunluğunda, 2 bin 564 groston ağırlığındaki "İrem Kaan" isimli kuru yük gemisi, Kuzey Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girmeye hazırlandığı sırada Assos Antik Kenti açıklarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp, Sokak Ağzı mevkisindeki plajda karaya oturmuştu.