Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Lübnan'dan Mersin Silifkeilçesine giden ticari bir gemiden Seka Limanı girişinde denize 8 bidon atıldığı bilgisine ulaştı.
Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, Sahil Güvenlik botu tarafından denizdeki 8 bidon çıkarıldı.
Yapılan incelemede, bidonlarda kalıplar halinde 214 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gemideki 4 kişilik mürettebat ile 1 tır şoförü gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde liman girişinde bir gemiden atılan 8 bidon içerisinde 214 kilogram esrar ile 11 bin uyuşturucu hap bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Lübnan'dan Mersin Silifkeilçesine giden ticari bir gemiden Seka Limanı girişinde denize 8 bidon atıldığı bilgisine ulaştı.
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