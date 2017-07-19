Mersin'in Silifke ilçesinde liman girişinde bir gemiden atılan 8 bidon içerisinde 214 kilogram esrar ile 11 bin uyuşturucu hap bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Lübnan'dan Mersin Silifkeilçesine giden ticari bir gemiden Seka Limanı girişinde denize 8 bidon atıldığı bilgisine ulaştı.



Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, Sahil Güvenlik botu tarafından denizdeki 8 bidon çıkarıldı.



Yapılan incelemede, bidonlarda kalıplar halinde 214 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gemideki 4 kişilik mürettebat ile 1 tır şoförü gözaltına alındı.

