Gemiden dökülen suntalar Gemlik sahiline vurdu

Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki Rodaport Limanı'nda dün öğle saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntalar sahile vurdu. Yüzmek için Gemlik sahiline gelen tatilciler ise kıyıya vuran suntaları denizden çıkardı.



Gemlik Serbest Bölge'deki Rodaport Limanı'ndan dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemi Gemlik'ten yola çıktı.



Ancak, yanlış yük yüklemesi sonucu gemideki suntalardan bir bölümü denize döküldü. Akşam saatlerinde denize döküldüğü tahmin edilen suntalar Gemlik Serbest Bölge'deki 2 kilometrelik sahil kıyılarına vurdu. Sabah denize girmek isteyen tatilciler sahili kaplayan suntaları görünce şaşırdı. Tatilciler suntaları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Bazı tatilciler suntaların arasından geçerek denizde serinlemeye çalıştı. B ir römorkör ise denize dökülen suntaları denizden çıkarmaya çalıştı.



Gemlik'in AKP Belediye Başkanı Refik Yılmaz kirlilik ile ilgili araştırma başlatacağını söyledi.

