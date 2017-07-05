BURSA'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler’in dün avukat Özgür Aksoy’u, ardından boşandığı eşini Emine Deş'i vurduktan sonra adliye önünde görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit edip intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

BURSA'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler’in dün avukat Özgür Aksoy’u, ardından boşandığı eşini Emine Deş'i vurduktan sonra adliye önünde görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit edip intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 28 gün önce ikinci kez baba olan 44 yaşındaki Özgür Aksoy’un Güler’in nafaka ve icra davalarına bakmadığı, sadece davaya bakan İbrahim Sarı adlı avukatla aynı büroyu paylaştığı öğrenildi. İbrahim Sarı, "mal paylaşımı ile ilgili davaya ben baktım. Aynı hukuk bürosunda görev yaptığım ve dava ile hiç bir ilgisi olmayan Özgür ağabeyim öldürüldü" dedi.



Gemlik ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında kaynakçı Musa Güler, iddiaya göre 3 yıl önce boşandığı eşi Emine Deş'in, çocuklarına ödemediği nafaka için icra dairesi aracılığı ile tedbir kararını kendisine tebliğ edince önce telefonla onu aradı. "Bu parayı sana yedirmeyeceğim" diyen Musa Güler, pompalı tüfeği yanına alarak önce Balıkpazarı Semti'nde, Deş'in açtığı mal paylaşımı davasını takip edip 46 bin liralık borcu nedeniyle kendisine icra uygulayan avukat İbralim Sarı'nın bürosunun önüne gitti. Güler bu sırada, bürodan çıkıp otomobiline binmekte olan İbrahim Sarı'nın çalıştığı Hukuk Bürosu'nda, birlikte görev yaptığı aynı zamanda CHP Gemlik Belediye Meclis Üyesi olan Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Göğsüne, boynuna ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Aksoy, Bursa'da Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



ESKİ EŞİNİ DE YARALADI



Güler, engelli iki çocuğunun velayetinin bulunduğu eski eşi Emine Deş'in, Eşref Dincer Mahallesi Derya Sokak'taki evine gitti. Pencereye bir el ateş eden Güler, daha sonra konuşmak için dışarı çıkan Deş'i bacaklarından hafif yaraladı. Musa Güler, aracıyla adliye önüne gelerek otomobili ters çevirip yolu trafiğe kapattıktan sonra kapıda görevli polis memuru İdris Büyükdönmez’e ateş etti. Polis memuru Büyükdönmez başından yaralanırken, adliye binasına giren Güler, pompalı tüfek intihar etti.



DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI, ANCAK KURTARILAMADI



İlk müdahalesi Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sona Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken duran kalbi çalıştırılan 25 yıllık polis memuru olan, evli ve 3 çocuk babası Büyükdönmez dün gece şehit oldu. Acıbadem Hastanesi’nde ameliyata alınan Avukat Özgür Aksoy da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



"DAVA İLE İLİŞKİSİ YOKTU"



Gemlik İlçe Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi olarak da görev yapan Avukat Özgür Aksoy'un Musa Güler ile boşandığı eşi Emine Deş arasındaki mal paylaşımı davası ile hiç bir ilgisinin olmadığı iddia edildi. Aksoy ile aynı hukuk bürosunda çalışan ve Emine Deş'in dava işlemini yürüten İbrahim Sarı, DHA'ya telefon ile açıklama yaptı. Sarı, "Özgür ağabeyle aynı hukuk bürosunda görev yapıyorum. Emine Deş'in boşanma davası sonrası mal paylaşımı ile ilgili mahkeme sürecini ben takip ettim. Mahkeme, Güler'i, Deş'e 45 bin lira ödemeye mahkum etti. Üç ay önce otomobili için icra işlemi başlatıldı. Hemşehrim olan Musa Güler büromuza geldi. Benimle görüşüp tehditler yağdırdı. Daha sonra Emine Deş bana avukatlık ücretim olan 15 bin lirayı ödemeyince, bu kez davasından çekildiğim Deş için bir başka avukat ile paramı almak üzere icra işlemi başlattım. Özgür beyin bu olay ile hiç bir ilişkisi yoktu. Ben askerdeyken sadece bir veya iki duruşmaya girmiş o kadar. Musa Güler ise beni ve onu tanıyordu. Fiziksel olarak ta bizi karıştırması mümkün değil" dedi.



SOSYAL MEDYADAN SİTEMLİ PAYLAŞIM



Öte yandan, dün Gemlik'te olaylara neden olan Musa Güler'in 23 Mayıs 2015'te sosyal medya hesabından dava süreci ve nafakayla ilgili sitemlerini paylaştığı öğrenildi. Güler, paylaşımında şunları yazdı:



"Dikkat, buna adalet deniyor. Boşanma davalarında adres değişikliği diye bir olay var. Boşanmadan nüfus dairesinden eski eşim adres değişikliği yapıp nafaka attırım davası açıyor. Mahkeme kağıdı o adrese gidiyor ve evde yokum süsü verilerek mahkeme kağıdı komşulara gidiyor ve bana ulaşmıyor. Mahkeme nafaka 400 liradan 600 TL'ye çıkıyor. Mahkemeye çıkmadığın halde ve hiç bir şeyden haberin yokken 833 lira icra cezası geliyor. Hakim temize vermen gerekiyor der ve temize gitmek başka çare yoktur bir buçuk sene sonra geliyor ve bu parayı ödüyorsun. İcra ve hapis cezası geliyor. Al sana adalet ve üç mahkeme açtım ayrı ayrı M... Y.... ve eski eşime mahkeme kağıdımı alıyor. Ve bana vermediği halde adama ceza verilmiyor. Böyle bir mevzuyu devlet gözardı ediyor. eskiden adeletin gözü kördü sanırım kulağı da sağır olmuş"



ŞEHİT BABAYA SON SELAM



Gemlik ilçesinde dün gece şehit edilen polis memuru İdris Büyükdönmez'in cenazesi sabah saatlerinde otopsisi yapıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Şehit Büyükdönmez'in Türk Bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Büyük kızı Tuğçe, Erzurum'da üniversite eğitimi gördüğü için gelemediği cenaze töreninde Şehit Polis Memurunun eşi Ayla Büyükdönmez, diğer kızı Tuğba ve oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez hazır bulundu. Ayakta güçlükle durabilen aileyi polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, milletvekilleri, belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı'nın da katıldı.



Babasının tabutunu son kez öpen Muhammet Büyükdönmez'in, cenaze araca konulup yola çıktığı sırada Tuğba Büyükdönmez ile babalarına son kez selam vererek uğurladı.



Şehit polis memuru'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya Tuzluca'ya gönderildi.



Bu arada öldürülen Avukat Özgür Aksoy'un cenazesi bugün Bursa Adliyesi önünde Baro tarafından yapılacak cenaze töreninden sonra Orhangazi ilçesinde toprağa verilecek.