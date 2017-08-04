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Genç imam serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde cami imamı 23 yaşındaki Abdulsamet Talha Şahin, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Genç imam serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Çarşamba İlçesi Fener Mahallesi Merkez Camii imamı olan Abdulsamet Talha Şahin, bir arkadaşı ile birlikte serinlemek için aynı mahallede denize girdi.

İki arkadaş akıntıya kapıldı. Şahin, boğularak yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı ise kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı.

Denizden çıkarılan Abdulsamet Talha Şahin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #genç #imam #serinlemek #denizde #boğuldu #samsun
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