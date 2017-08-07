BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde tarlada çalıştığı sırada patoz makinasına düşen mevsimlik işçi 19 yaşındaki Baran Yıldan feci şekilde can verdi.

Olay saat dün 19.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi Doğa mahallesi yakınlarında bulunan nohut tarlasında meydana geldi.



Mardin’den Bandırma’ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Baran Yıldan, iddiaya göre dengesini kaybederek nohutları ayıklayan patoz makinesinin içine düştü.



Olay yerinde parçalanarak feci şekilde can veren gencin çıkarılması için olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri geldi. Görevliler demir testeresi ile saatlerce çalışarak cesede ulaşmaya çalıştı.



Kazayı duyan Yıldan'ın yakınları olay yerine akın etti. Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı, herhangi bir olay yaşanmaması için kaza bölgesinde güvenlitk önlemi aldı.



Gencin cesedinin çıkarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.