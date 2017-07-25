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Genç kadının parkta dehşet dakikaları!

Bursa'da parkta gezintiye çıkan genç kadın, tacize uğradığı zihinsel engelli gencin elinden vatandaşlar tarafından güçlükle alındı. Polisin gözaltına aldığı genç, cezai ehliyeti olmadığı için ailesine teslim edildi

Genç kadının parkta dehşet dakikaları!

Alınan bilgiye göre, olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde meydana geldi. Dün akşam parkta gezmeye giden 22 yaşındaki genç kadın yanına yaklaşan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç önce tokalaşmak istedi. Genç kadın yürümeye devam ederken, üzerine yönelen şahıs taciz etmeye başladı. Çırpınan genç kızın yardımına oradan geçen başka bir kadın yetişti.

Görgü tanığı kadın, "Önce sevgililer zannettim. Ancak kız çırpınınca koşarak yardımına gittim. Zanlının elinden kurtardım" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yüzde 76 zihinsel engelli raporu bulunan H.Ç. isimli şahsı güçlükle gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Saldırıya uğrayan kadın bu kişiden şikayetçi olurken, cezai ehliyeti olmadığı için işlem yapılamayan engelli genç yakınlarına teslim edildi. Polis yetkilileri, zihinsel engelli gencin yakınlarına, ilaçlarını almadan sokağa göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #park #Taciz #zihinsel engelli kadın
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