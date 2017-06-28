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Gidiş yolu bomboş, dönüşteyse kilometrelerce kuyruk vardı

Bayram tatili sona erdi. Tatili şehir dışında geçiren İstanbullular da dönüş yolundaydı. Giderken yaşanan trafik yoğunluğu, dönüşte de vardı. TEM otoyolu Silivri bölgesi oluşan yoğunluk, sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Gidiş yolu bomboş, dönüşteyse kilometrelerce kuyruk vardı

Gidiş yolu bomboş, dönüşteyse kilometrelerce kuyruk vardı. 

4 günlük Ramazan bayramı tatili sonra erdi. İstanbullu tatilciler için de dönüş yolculuğu başladı. 

Tatilinin son günü akşam saatlerinde yola çıkan tatilciler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu..

TEM otoyolu Silivri bölgesinde yaşanan kaza nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Sürücüler otoyolda adım adım ilerledi.

Yalova-Topçular arası arabalı vapur seferlerinde de durum aynıydı. 

Bayram trafiği sabahın erken saatlerine kadar devam etti.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #TEM #silivri
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