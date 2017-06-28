Bayram tatili sona erdi. Tatili şehir dışında geçiren İstanbullular da dönüş yolundaydı. Giderken yaşanan trafik yoğunluğu, dönüşte de vardı. TEM otoyolu Silivri bölgesi oluşan yoğunluk, sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

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