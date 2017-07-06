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Girdiği gölette kayboldu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde gölete giren kişi kayboldu.

Girdiği gölette kayboldu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde gölete giren kişi kayboldu.

Gezmek amacıyla Kastamonu'dan Eldivan'a gelen 4 arkadaş, akşam üzeri Saray köyü göletine girdi.

Yüzme bilmediği öğrenilen Ramazan S. (25) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri Ramazan S'yi bulmak üzere çalışma başlattı. Ankara'dan gelen arama kurtarma dalgıçları da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Saray köyü #gölet #eldivan #Çankırı #arama kurtarma #AFAD
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