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Giresun'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

Şebinkarahisar ilçesinde girdiği gölette kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Giresun'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde girdiği gölette kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Büyüktaş'ın (16) bulunması için Giresun AFAD İl Müdürlüğü ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bir saati aşkın devam eden çalışmalar sonucu ekipler, Büyüktaş'ın cesedine ulaştı.

Sudan çıkarılan Büyüktaş, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı Toplukonak köyündeki Dikmetaş Yaylası'nda düzenlenen yayla şenliğine katılan Büyüktaş, arkadaşlarıyla gölete girmiş, bir süre sonra suda kaybolmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #gölet #giresun #arama
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