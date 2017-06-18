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Giresun'da iş makinesi devrildi: 1 ölü

Bulancak ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da iş makinesi devrildi: 1 ölü

Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bulancak-Kovanlık Karayolu Bayındır köyü yakınlarında Mithat Güner'in kullandığı iş makinesi (silindir) yol kenarına devrildi.

Kazada iş makinesinin operatörü Güner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #giresun
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