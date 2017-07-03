Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



İlçeye bağlı Kuşçulu köyü sahil kavşağında, Taşkın Somuncu (24) yönetimindeki 28 D 6006 plakalı minibüs ile Mehmet Yusufoğlu'nun (78) kullandığı 67 EZ 393 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada, sürücüler Somuncu ve Yusufoğlu ile minibüs içerisinde bulunan Coşkun Özdemir (40) ve Şenel Şahin (33) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.