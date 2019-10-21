Giresun'da sele kapılan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Giresun'un Eynesil ilçesinde şiddetli yağış su taşkınlarına ve heyelana neden oldu. Sele kapılan yaşlı bir adam hayatını kaybetti
YURT 21.10.2019, 14:06
Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde şiddetlenen yağış sele yol açtı.
Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.
Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan 74 yaşındaki Hasan Zamba'dan sele kapıldı.
Kaybolan Hasan Zamba için ailesi güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Bir süre sonra evin yakınlarındaki dere yatağında yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
ulusal.com.tr
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