banner1198

banner1199

banner1197

Giresun'da sele kapılan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde şiddetli yağış su taşkınlarına ve heyelana neden oldu. Sele kapılan yaşlı bir adam hayatını kaybetti

YURT 21.10.2019, 14:06
Giresun'da sele kapılan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde şiddetlenen yağış sele yol açtı. 

Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.

Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan 74 yaşındaki Hasan Zamba'dan sele kapıldı. 

Kaybolan Hasan Zamba için ailesi güvenlik güçlerine haber verdi. 

Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. 

Bir süre sonra evin yakınlarındaki dere yatağında yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. 

ulusal.com.tr

#giresun #sel #eynesil
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P