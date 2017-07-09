Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre O.G, Cumhuriyet Meydanı'nda mısır satan Mevlüt Aslan ile tartışmaya başladı. Bu sırada O.G. tabancayla Aslan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aslan, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bulancak ilçesinde bir kişi tabancayla yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi tabancayla yaralandı.
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