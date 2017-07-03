Keşap ilçesinde, bir otomobilin park halindeki araca çarpıp savrulması sonucu, yayaların da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde, bir otomobilin park halindeki araca çarpıp savrulması sonucu, yayaların da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kulak mevkisinde Ali Aykıt'ın kullandığı 28 AL 135 plakalı otomobil, Giresun yönüne seyrederken park halindeki 42 YV 426 plakalı otomobile çarptı.



Otomobil çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki yayalar Mehmet Görkem Aykutoğlu, Emre Karadayı ve Çiğdem Karadayı ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarptı.



Kazada sürücü Ali Aykıt ile araçtaki Abdullah Aykıt da yaralandı. Araçta sıkışan Ali Aykıt, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılabildi.



Yaralılar, 112 Acil ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.